شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل سفير بلجيكا بالمقر البابوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالقاهرة، فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الثلاثاء، السفير فرانسواه كورنيه Mr. Francois Cornet d’Elzius سفير بلجيكا بمصر، وتأتى الزيارة بهدف التعارف بعد أن تولى كورنيه منصبه الجديد سفيرًا لبلجيكا بالقاهرة.

وفى وقت سابق من اليوم، استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالقاهرة اليوم كريستيان برجر Dr. Christian Berger رئيس وفد الاتحاد الاوروبى لدى مصر، وزوجته، وتأتي هذه الزيارة بهدف التعارف بعد أن تولى السفير كريستيان برجر منصبه الجديد سفيرًا للاتحاد الأوروبى فى مصر فى شهر سبتمبر الماضى.



البابا تواضروس والسفير البلجيكي (1)



البابا تواضروس والسفير البلجيكي (2)