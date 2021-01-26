شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين الأوقاف وجامعة مطروح لتنفيذ برامج تدريب الأئمة والواعظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الشيخ حسن عبد البصير مدير مديرية أوقاف مطروح، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، بجامعة مطروح بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف مطروح وجامعة مطروح بشأن تدريب الأئمة والواعظات، بمحافظة مطروح، وذلك فى إطار حرص وزارة الأوقاف على التدريب النوعى المستمر فى جميع المجالات.

ووفقا لبيان للوزارة اليوم، أشار الشيخ حسن عبد البصير مدير مديرية أوقاف مطروح إلى أن هذا البروتوكول يأتى ضمن سلسلة من البروتوكولات التى توقعها وزارة الأوقاف مع عدد من الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لتدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم.

وأوضح عبد البصير، أن البروتوكول يتضمن دورات متتابعة فى مجالات :"اللغة العربية وآدابها، الإرشاد النفسى وأساسيات علم الاجتماع، بناء المهارات الإعلامية"، كما يهدف أيضا إلى قضية أخرى وهى قضية الدمج والتواصل المجتمعى للأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم فى اتساع المدارك الحياتية للعاملين فى الحقل الدعوي.

من جانبه أشاد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح بدور وزارة الأوقاف فى الارتقاء بالأئمة والدعاة ، مؤكدًا أن التدريب يتم بمقر الكليات التابعة لجامعة مطروح مع توفير عدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين فى كل مجال وتخصص من المجالات التى اشتمل عليها البروتوكول.