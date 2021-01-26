شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: تحويل 50% من مشروعات مصر التنموية خضراء خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن وزارة البيئة كان لديها حلم بأن يصبح البعد البيئى أمر أساسى فى كل القطاعات، مشيرة إلى أن مصر بدأت خلال الفترة الماضية فى اتخاذ خطوات حيال ذلك، حيث وافق مجلس الوزراء فى سبتمبر 2020 على دمج معايير الاستدامة البيئية فى الاستثمار، وبناءا عليه أًبح يتم النظر للمعايير البيئية فى إجراءات التخطيط لأى مشروع، ومن المنتظر أن نصل إلى أن 50% من مشروعات مصر خضراء خلال 3 سنوات.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال مؤتمر عبر تطبيق زووم،: وزارة المالية طرحت سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار للدفعة الأولى، كما أن نوع السياحة بعد كوفيد 19 سيختلف تماما، وهو ما جعلنا نبدأ فى وضع منتج سياحى جديد بالتعاون مع وزارة السياحة، من خلال عدة حملات من بينها مبادرة إيكوا إيجيبت، كما أننا فى إطار حملة الرئيس لعدد 1500 قرية فى الريف المصرى، بدأت البيئة بالفعل منذ عدة سنوات فى الترويج لاستخدام البايو جاز فى القرى، والرئيس وافق الخميس الماضى على إعلان مشروع الطاقة الحيوية ضمن أساسيات مشروع القرى الريفية.

وأشارت إلى أن يوم البيئة الوطنى خلال هذا العام كان لابد من ربطه بالمستجدات الدولية وما يتم حول العالم فى ظل جائحة كورونا، حيث علمت كل دول العالم درس منها، مضيفه: شاهدنا جميعا أن الطبيعة بمكوناتها كانت مستمرة فى حين أن البشر أغلقوا على أنفسهم، ولم يكن موجود فى الشوارع سوى عمال النظافة، وبالتالى كان لابد من تطبيق بما يسمى بالتعافى الأخضر ليكون سلوك المواطنين جميعا بالتزامن مع استئناف الحياة، نظرا لأن كورونا أكدت أن الطبيعة قادرة على الرد على سلوك الإنسان بمائة طريقة.