شكرا لقرائتكم خبر عن "روساتوم" تطلق مسابقة عن الطاقة النووية للفوز برحلة مجانية إلى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة "روساتوم" الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة المسابقة السنوية السادسة لمقاطع الفيديو عبر الإنترنت، وذلك من أجل تحفيز ودفع الشباب للتعرف على الطاقة النووية والتقنيات، فضلا عن الفوائد التي تجلبها إلى بعض الدول الأفريقية.

وقال الشركة الروسية فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، أن لجنة التحكيم ستختار ثلاث فرق لتفوز بزيارة مجانية لروسيا في عام 2021 لتتعرف على أحدث منشآتها النووية، فيما سيحصل الفائزون الآخرون على جوائز خاصة.

وتشترط المسابقة تصوير مقطع فيديو مدته 75 ثانية، ودعت "روساتوم" مجموعة واسعة من الخبراء الذين سيشاهدون الفيديوهات المقدمة من المشاركين الجدد وسيقدمون آراءهم المهنية، ومن المتوقع أن تجذب المسابقة مئات الشباب من مختلف أنحاء القارة الإفريقية.

وتتيح المسابقة للمتخصصين المستقبليين في المجال النووي فرصة التعرف على بعضهم البعض، وسيكون بإمكانهم تبادل مساعدة في مشاريع مختلفة.

وأوضحت الشركة الروسية أن الموضوعات المقترحة للمشاركين في المسابقة ليست محددة، ويمكن المشاركة بموضوع آخر عن التقنيات والطاقة النووية كالآتي:

• كيف يمكن للتقنيات النووية أن تساعد في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UNSDGs) في أفريقيا بشكل عام أو في دولة المشارك؟

• كيف يمكن للتقنيات النووية أن تساعد الدول النامية على تحسين الصناعة؟

• كيف يمكن للعلوم والتكنولوجيا النووية غير المتعلقة بالطاقة أن تفيد بلدكم أو مجتمعك؟

• الطاقة النووية وتواجدها في حياتنا اليومية.

• كيفية التغلب على الخرافات والشائعات والمخاوف بشأن الطاقة النووية



فيما تشمل شروط الاشتراك في المسابقة هذا العام على ما يلي:

• يسمح لفرد أو فريق يتكون بحد اقصى من ثلاث أشخاص بتقديم طلب اشتراك واحد

• يجب ألا تتجاوز مدة الفيديو 75 ثانية

• يتم قبول مقاطع فيديو احترافية ومقاطع تم تصويرها عبر الهواتف الذكية شرط أن تكون جودة الفيديو 720 بكسل على الأقل بجودة عالية الدقة

• يمكن أن تكون المقاطع المقدمة فيديو حقيقيا أو رسوما متحركة

• يجب استخدام اللغة الانجليزية في الفيديو أو التأكد من وجود ترجمة إنجليزية

• يجب كتابة اسم (أسماء) صناع الفيديو واسم الجامعة (إذا كان يوجد) في أول كادر من الفيديو

• يجب نشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دون أي قيود على ظهوره لأي من مستخدمي الموقع

• يجب أن يتضمن المنشور ذكر صفحة @RosatomAfrica و @RosatomMENA على "فيسبوك" إضافة إلى هاشتاغ: #Nucleardoesntwastetime، #AtomsforAfrica، #RosatomCompetition

• يجب أن لا ينتهك الفيديو لحقوق الطبع والنشر (يجب أن تتوافق جميع مقاطع الفيديو مع حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية وقواعد نشر المحتوى لـ "فيسبوك")

• يجب ألا يتضمن الفيديو أي سلوك ضار أو عدواني، أو تمييزا من أي نوع

• يجب أن يتقدم الراغبين في المشاركة بطلباتهم قبل الموعد المحدد (يوم 31 يناير 2021) إلى البريد الإلكتروني [email protected] أو عبر الرابط https://tinyurl.com/RosatomAfrica

الجدير بالذكر أنه منذ انطلاق المسابقة قبل 5 سنوات، حصل 51 فائزا على جوائز ومكافآت في إطارها، بينما زار ثلثهم المنشآت النووية الروسية العاملة في العاصمة موسكو ومدن أوبنينسك وتومسك وفورونيج. لقد أبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اهتمامها بالمسابقة حيث اختارتها لعقد اجتماع فني لها حول استخدام منصات التواصل الاجتماعي للاتصالات العامة وجذب أصحاب المصلحة للمشاركة في البرامج النووية.