شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تؤكد على المنافذ الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال صرف المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشكل الهيئة العامة للتأمينات مجموعات عمل لمتابعة صرف معاشات فبراير، اعتبارا من الأسبوع المقبل وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم صرف المعاشات، وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة.

وقامت هيئة التأمينات برئاسة اللواء جمال عوض، بالتنبيه على كافة المنافذ، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عمليات الصرف من تباعد اجتماعى، مع تذليل أى عقبات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين .

على جانب أخر، تتابع غرفة عمليات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حيث يتم الصرف بانتظام، بجانب الاستمرار فى معاشات يناير الجاري، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتتضمن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات، بالإضافة إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقرب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير، و 7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس، مع الإتاحة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت " ميزة" مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى، والمقدر عددها 12 الاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر .