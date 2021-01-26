شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبى وزوجته يزوران البابا تواضروس للتعارف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بالمقر البابوى بالقاهرة ،اليوم الثلاثاء، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بمصر، وزوجته .

وتأتى هذه الزيارة بغية التعارف بعد أن تولى السفير كريستيان برجر منصبه الجديد سفيرًا للاتحاد الأوروبي في مصر فى شهر سبتمبر الماضى.



جانب من اللقاء

وفى 23 سبتمبر الماضى، قدم السفير كريستيان برجر؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أوراق اعتماده للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وقال برجر بهذه المناسبة في تصريحات صحفية:"يشرفني أن أكون سفيرا للاتحاد الأوروبي لدى مصر، أم الدنيا، وأن أقدم تحياتي القلبية واحترامي العميق للمصريين، الاتحاد الأوروبي ومصر شريكين وثيقين ويتمتعان بصداقة طويلة الأمد وعلاقات قوية في العديد من المجالات. الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر والمستثمر الأجنبي المباشر الأول".