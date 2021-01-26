شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توقع برتوكولات تعاون مع 17 جامعة لتدريب وتأهيل الأئمة والعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارة الأوقاف سبعة عشر بروتوكولا مع سبع عشرة جامعة، وهى : (جامعة الأزهر - جامعة عين شمس - جامعة المنصورة - جامعة الفيوم - جامعة بنى سويف - جامعة الأقصر - جامعة أسوان - جامعة أسيوط - جامعة الوادي الجديد - جامعة سوهاج - جامعة الغربية - جامعة بور سعيد - جامعة السويس - جامعة المنيا - جامعة العريش - جامعة جنوب الوادي - جامعة مطروح) ، جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والعاملين بها في جميع المجالات.

وقد تم البدء الفعلي في تنفيذ هذه البروتوكولات بثلاث جامعات هي : (جامعة الأزهر ، وجامعة عين شمس ، وجامعة سوهاج).

وأكدت الوزارة أنها ستسعى جاهدة إلى رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية لجميع العاملين بها في الحقل الدعوي والإداري.

ووقعت وزارة الأوقاف ستة بروتوكولات تكميلية مع ست جامعات لفتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بها ، حيث تكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف وهذه الجامعات ، بحيث تخفض الجامعة مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50% ، وتتحمل وزارة الأوقاف 50% ، ولا يتحمل الدارس أي تكاليف دراسية مادام مستمرًا في دراسته دون رسوب في أي من سنوات الدراسة ، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه في الأعوام التالية، وذلك على النحو التالي:



























