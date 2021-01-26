شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاء بأبطال الماضى ورسم لملامح المستقبل.. 6 رسائل للرئيس بعيد الشرطة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال اللقاءات المختلفة للرئيس عبد الفتاح السيسى، يؤكد دائما أن الدولة المصرية بدأت فى عهده مرحلة التنمية والبناء حتى نحقق لمصر المكانة والمرتبة التى تستحقها.

وجاءت كلمة الرئيس السيسى خلال احتفال عيد الشرطة بالأمس لتؤكد أن الرئيس السيسى هو قائد معركة التنمية والبناء، في ظل ما تقوم به الدولة حاليا في مشروعات قومية وتنموية بمختلف المجالات.

وفيما يلى أبرز 6 تصريحات للرئيس السيسى من حفل عيد الشرطة:

1- نحن اليوم نخوض معركة لا تقل ضراوة أو أهمية.. معركة البناء من أجل تحقيق التنمية الشاملة وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

2- عقدنا العزم وعاهدنا الله وعاهدناكم.. على أن نفعل ما هو في مصلحة وطننا وشعبنا.. دون النظر إلى أية عوامل أو مصالح أخرى

3- لقد انتقلنا بخطى ثابتة... بفضل المولى عز وجل، ووعي ومساندة الشعب المصري العظيم... من مرحلة ترسيخ استقرار الدولة وتثبيت أركانها إلى مرحلة البناء والتعمير والتنمية.

4- ها نحن الآن، نستكمل بجدية واجتهاد، ما بدأناه من مشروعات تنموية كبرى، انطلقت في جميع أنحاء البلاد، لتغيّر الواقع المصري إلى ما نطمح إليه، من تنمية شاملة ومستدامة

5- أن تلك هي الخطوة الأولى على طريق التطور والتنمية لوضع وطننا الغالي في المرتبة التي تليق به.

6- أقول لشباب مصر إن وطنكم يتطلع حالياً لسواعدكم الفتية وجهودكم الصادقة لاستكمال طريق الإصلاح والبناء والتنمية.. ولتحقيق آمال كل المصريين في مستقبل مشرق.