شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات في حادث طعن بالقرب من محطة قطارات مدينة فرانكفورت الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام ألمانية، إن عدة إصابات وقعت إثر حادث طعن قرب محطة قطارات مدينة فرانكفورت.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن الشرطة اعتقلت شخصا، من الممكن أن يكون على علاقة بالحادث، بعد أن أصيب عدة أشخاص.

وفي نوفمبر الماضي، أصيب عدة أشخاص بجروح بليغة في بلدة اوبيرهاوزن غرب ألمانيا نتيجة عملية طعن من قبل شخص لم تحدد هويته.

ونقل موقع "فوكوس" الألماني نقلا عن صحيفة "فاتز" المحلية آنذاك، أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به وأنه يتم معالجته أيضا.