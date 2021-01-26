شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر تنسق مع الشركاء الدوليين لمكافحة الإرهاب والتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى على الدور الهام الذى تلعبه الوزارة مع الشركاء الدوليين للتنسيق بمجال العمل الدولى لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومنها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن وغيرها من المحافل الدولية التى تتمتع مصر بعضويتها لمكافحة الإرهاب.

وأشار شكرى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى الدور المحورى الذى قامت به مصر بمجلس الأمن وحظى بتقدير المجتمع، وأسفر عن تبنى قرارات ذات صلة، منها تجفيف منابع تمويله ومواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب، وهى القرارات التى تسعى الوزارة لمتابعة تنفيذها.

ونوه وزير الخارجية، إلى التنسيق مع الشركاء وموافتهم بأحدث المعلومات حول التنظيمات الإرهابية والإخوانية وما ترتكبه التنظيمات التابعة، فى ضوء الخطى إدراج الإخوان على قوائم التنظيمات الإرهابية.

وفي سياق متصل، أكد السفير سامح شكرى وزير الخارجية، أن قوة العلاقات بين مصر والصين، والتى تتجلى بدعمهما لبعضهما البعض في وقت الشدائد، لافتاً إلي تمتع العلاقات المصرية الصينية بخصوصية شديدة من حيث التوافق في الرؤى والآراء للبلدين اللتين تدعمان الحلول السلمية والدبلوماسية للأزمات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط

وقال شكرى، إن السنوات الأخيرة شهدت التعاون بين الصين ومصر فى كافة المجالات، حيث حققت العلاقة الثنائية تطورا كبيراً، لافتاً في هذا الصدد إلي أن مصر أول دولة عربية وإفريقية أسست علاقات دبلوماسية مع الصين، وعلى مدار 64 عاما، تبادلا الدعم وتعزيز التعاون.

وتابع شكرى أن مصر والصين تسعيان إلى تعزيز التعاون الدولى فى عصر العولمة وتحقيق أقصى استفادة من مبادرة الحزام والطريق التى أطلقها الرئيس شي جين بينج عام 2013.