شكرا لقرائتكم خبر عن تنبؤ الرى يتوقع سقوط أمطار خفيفه غدا على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار، بمركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والرى، إلى احتمال سقوط أمطار خفيفه غدا على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية.

طقس الثلاثاء:

وتميل الحرارة اليوم نحو الارتفاع الطفيف، ويكون الشعور بالطقس مائل للبرودة نهارًا على الساحل الشمالي الشرقى، لطيف على باقى المناطق من شمال ووسط الجمهورية ومعتدل جنوبًا، وبارد الى شديد البرودة ليلًا.

وتسود أجواء مشمسة إجمالًا يتخللها ظهور للسحب المرتفعة على مختلف قطاعات الجمهورية مع رياح خفيفة الى معتدلة، تنشط على الساحل الشمالى الغربى وتكون مثيرة للرمال، كما تنشط صباحًا على الخليجين والبحر الأحمر.

أما حالة البحرين، فيميل البحر الاحمر للاضطراب الخفيف، وكذلك المناطق المقابلة للساحل الشمالي الغربي من البحر المتوسط، بينما يعتدل في باقي مناطقه.