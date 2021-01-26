شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة لمتضررى تطوير الطريق الدائرى: اعتمدنا ميزانية التعويض العادل للملاك.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الحكومة لمتضررى تطوير الطريق الدائرى: اعتمدنا ميزانية التعويض العادل للملاك، حيث كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن نزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائري دون تعويضهم، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائري دون تعويضهم، مُوضحةً التزام الدولة بتعويض المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من خلال تقديم مقابل عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون، وقد تم اعتماد الميزانية المطلوبة لتعويض المواطنين عن نزع الملكية في مشروع توسيع الطريق الدائري، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 23نوفمبر 2020، تتولى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية حصر العقارات التي توجد بها إشغالات، وتعترض مسار تنفيذ المشروع، وتحديد قيمة التعويض.

وزير الخارجية: مصر لن تتهاون مع أى ضرر لمصالحها أو يمس مقدرات شعبها

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن وزارة الخارجية قدمت الدعم اللازم لوزارة الرى، واشتركت مع أجهزة الدولة المعنية في هذا الملف بمختلف المفاوضات التى جرت في السنوات الأخيرة، ومن بينها التى جرت في واشنطن وأدت إلى صياغة مشروع اتفاق لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والذى وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى، تأكيدا لتوفر الإرادة السياسية نحو إبرام اتفاق لصالح حفظ حقوق الدول الثلاث، إلا أن إثيوبيا تحفظت على الاتفاق ورفضته وشرعت في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادى، مخالف لاتفاق وقواعد ملء السد وتشغيله.

الإدارية العليا تبرئ ممرضة عطلها اعتصام رابعة الإرهابى عن أداء عملها

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من هيئة النيابة الإدارية ضد الممرضة (أ.أ.ع) المقيمة بالبحيرة والقضاء ببراءتها من اتهامها برفضها أداء التكليف بمستشفى بالقاهرة في أوائل أغسطس 2013 المعاصر لأحداث رابعة الإرهابية، باعتبارها قوة قاهرة تسقط التكليف عنها مؤقتا، خوفا على حياتها من الهلاك من أفعال جماعة الإخوان الإرهابية، من أحداث العنف وقطع الطرق التى أثرت على سير المواصلات، مما يجعل حياتها في السفر من البحيرة إلى القاهرة ذهابا وإيابا محفوفا بالمخاطر وهى حينذاك فتاة صغيرة 23 عاما.

الدين لله واللغة للجميع.. "ماجد" أول طالب مسيحى يلتحق بكلية دار العلوم

"اطلبوا العلم ولو بالصين" عشق المعرفة والتعلم قد يجعلك تخطو خطوات جريئة ليس من أجل شيء سوى تنمية مهاراتك وإشباع رغبتك بالتعلم، وهذا ما فعلته اللغة العربية في الطالب "ماجد لويس" أول طالب مسيحى يدرس في كلية دار العلوم، لأول مرة في تاريخ الكلية.

الحكومة لمتضررى تطوير الطريق الدائرى: اعتمدنا ميزانية التعويض العادل للملاك

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن نزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائري دون تعويضهم، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائري دون تعويضهم، مُوضحةً التزام الدولة بتعويض المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من خلال تقديم مقابل عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون، وقد تم اعتماد الميزانية المطلوبة لتعويض المواطنين عن نزع الملكية في مشروع توسيع الطريق الدائري، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 23نوفمبر 2020، تتولى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية حصر العقارات التي توجد بها إشغالات، وتعترض مسار تنفيذ المشروع، وتحديد قيمة التعويض.

"اللى عايز حاجة بيعملها".. عمر بطل كاراتيه ومن ذوى الاحتياجات الخاصة

حلقة جديدة من برنامج خلف خلاف تحاور فيه ندى حجازي، بطل الكاراتيه عُمر حاصل على الحزام البُني وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

البنك المركزى يصدر تعليمات لضوابط تنفيذ خدمة التحويلات بالجنيه المصرى

أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا، فيما يتعلق بالتعليمات الخاصة بتنفيذ خدمة التحويلات بالجنيه المصري.

طقس متقلب.. تعرف على خرائط الأمطار ونشاط الرياح حتى السبت

كشفت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث كشفت عن الظواهر الجوية المتوقعة من غد الأربعاء 27 يناير وحتى السبت 30 يناير 2021، وهى فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.

الكنيسة تصدر 9 قرارات هامة لمواجهة كورونا .. ولأول مرة عقوبة للمخالفين

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تعليمات جديدة‏ بخصوص صلوات القداسات والخدمات الكنسية بكنائس القاهرة والإسكندرية، ولأول مرة تصدر عقوبة تعليق الصلاة لمدة "15 يوما " فى حال مخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار كورونا.

باتشيكو للجهاز المعاون: حازم أمام لا يعتمد عليه بسبب الإصابات

طلب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك من مسئولي النادي عدم التفريط في أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق بعد عروض الإعارة التي وصلت النادي من أجل التعاقد مع اللاعب.

وزير الخارجية أمام النواب: السياسة المصرية تعلى المبادئ ولا تجافى القيم

أكد وزير الخارجية السفير سامح شكرى، أن السياسة المصرية تعلى المبادئ ولا تجافي القيم، مشيرا إلى أنها تنتهج سبيلاً معتدلاً يعلي قيمة التعايش، وتحقيق توافق المصالح المصرية فى ضوء ما تمليه علينا حضارتنا من منظومة أخلاقية، لافتاً إلي أنها عندما توصلت لاتفاق سلام مع إسرائيل لم تبعد عن محيطها، وظلت القضية الفلسطينية علي رأس أجندتنا.

الداخلية تضبط تجار مخدرات غسلوا 20 مليون جنيه فى مجال العقارات

اتخذت الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى قاموا بغسـل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال التجار بالمواد المخدرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الحكومة تنفى نزع ملكية الوحدات السكنية لتطوير الطريق الدائرى دون تعويض السكان

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن نزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائرى دون تعويضهم

الكهرباء: 2.4 مليون وحدة عقارية تقدم أصحابها لتركيب العدادات الكودية

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن عدد الوحدات التي تقدمت لتركيب العدادات الكودية، مؤكدا أن ما يزيد عن 2.4 مليون وحدة عقارية تقدمت حتى الآن.

الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار تبدأ غدا والبلاد تتعرض لأمطار ورياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية ، أن البلاد تتعرض لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، بداية من يوم غدا الأربعاء، حيث تتعرض البلاد لفرص أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية ونشاط للرياح.

انشر كتابك مجانا مع مركز الخليج 365 للثقافة والفنون والتنوير

يواصل مركز الخليج 365 للثقافة والفنون والتنوير تلقى الأعمال الإبداعية لمشروع الكتاب الأول، والذى يعد أول المشاريع التى أطلقها المركز، إيمانا من المركز بأهمية دور الكتاب فى الحياة الثقافية، وأهمية تدعيم شباب المبدعين وإثراء مواهبهم بالعرض والنقد والمتابعة قرر المركز إطلاق أول مشاريعه الثقافية بعمل مسابقة للمبدعين الذين لم يسبق لهم النشر من قبل، وذلك تدعيما لحركة النشر وإسهاما فى فتح نوافذ جديدة للكتاب والأدباء والشعراء خاصة بعد تأثر حركة النشر بالركود المصاحب لانتشار فيروس كورونا.

مصرع أسرة من 5 أشخاص فى حريق التهم شقتهم بالمرج

شهدت منطقة عزبة النخل بالمرج مأساة حيث لقيت أسرة مكونة من أب وأم و3 أطفال مصرعهم في حريق داخل شقتهم، بالطابق السادس، بعقار بمنطقة عزبة النخل، وتم إنقاذ طفلة من الموت، وكشفت التحريات والمعاينة، أن الضحايا تعرضوا لاختناق بسبب الحريق.

مواعيد مباريات اليوم.. ديربى نارى بين ميلان وإنتر.. وقمة الأهلى وبيراميدز

تقام اليوم الثلاثاء 26-1-2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة ميلان مع الإنتر في ديربى الغضب المقرر إقامته ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا، بالإضافة إلى قمة الدوري المصري بين الأهلى وبيراميدز.