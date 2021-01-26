أرباح 100%.. 9 خطوات لإنشاء مزرعة سمكية- صور



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور صلاح حجاج، خبير الاستزراع السمكي المتكامل في الأراضي الصحراوية، إنه يمكن لأي شاب القيام بعمل مشروع استزراع سمكي؛ سواء في الأراضي الطينية أو الأراضي الرملية، سواء أكان هذا النوع من المزارع متوسط الكثافة أم كثيف الإنتاج.

وكشف حجاج، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، عن شروط المزرعة السمكية في الأراضي الزراعية، في ما يلي:

- أن تكون قطعة الأرض التي ستتم إقامة المزرعة عليها غير صالحة للزراعة، وتكون بجانب مصرف زراعي؛ حتى تتمكن من الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة.

- يتم تقسيم قطعة الأرض إلى مجموعة أحواض؛ بحيث تكون مساحة الحوض على المثال 10*30 مترًا، وأن يتم حفر الحوض بعمق 130 سم، ويفضل أن يكون الحوض مستطيلًا.

- توفير مصدر لتزويد المياه، ومصدر لصرفها.

- بعد عمل الحوض، نقوم بتزويد أرض الحوض بسماد مثل السَّبلَة الناتجة عن مخرجات الدواجن.

- يتم اختيار الزَّرعية التي سيتم وضعها في الحوض، وأن يكن المتر مربع من المياه يحتوي على 5 سمكات في حالة أن يكون الاستزراع من النوع العاجي، وهناك أنواع تحتاج إلى متابعة دائمة وتركيب بدلات وجهاز بلاور يصل في المياه من أجل تحريك المياه وتوفير الأكسجين، ويحتاج إلى متخصص يوجد بشكل دوري لقياس الأمونيا.

- أفضل الأنواع التي يتم استخدامها في الاستزراع في الأراضي الطينية هو السمك البلطي وحيد الجنس (ذكور) من مفرخات معتمدة.

- يحتاج الحوض إلى أسمدة خاصة بتغذية الأسماك تصل إلى 30% من حجم الأسماك الموجودة بالحوض.

- يبدأ الاستزراع للأراضي الطينية في منتصف شهر مارس حتى شهر ديسمبر، ويكون لدورة واحدة.

- حصيلة الدورة الواحدة من الاستزراع في الأراضي الطينية تترواح من 6 إلى 12 طنًّا حسب نوع الاستزراع؛ سواء أكان مكثفًا أم غير مكثف؛ أي أن الدخل يعادل ضعف ما تم صرفه أو أكثر.

الاستزراع السمكي في المناطق الصحراوية

- الاستزراع السمكي المكثف في الصحراء يعتمد على مياه الآبار؛ حيث يتم وضعها في الأحواض، والتي لا بد من وضع وعاء في أرضيتها من البلاستيك يمنع تسرب المياه في الرمال، إذ يُربّى فيه السمك بكثافات عالية كما يتم تركيب صوب لمنع المياه من التبخير.

- يتم تكثيف عدد السمك في الاستزراع السمكي الصحراوي، ليصل إلى 20 كيلو في المتر المكعب، ويتم تحديد نوع السمك وفقًا لدرجة ملوحة المياه التي يتم استخراجها.

- إنتاجية الفدان الواحد تصل إلى أكثر من 100 طن.

- يتم استخدام بدلات الهواء من أجل الأكسجين والبلورات.

- يتم استخدام المياه بعد صرفها من الحوض في الزراعة ولا يتم إهدارها.

- كل كيلو علف السمك يأكله ينتج 130 جرام نيتروجين، ومن ثمَّ المياه التي تخرج من الحوض تكون محملة بالأسمدة.

- المياه المستخدمة في عمل مزرعة سمكية تبلغ مساحتها فدانًا، يتم استخدامها في ري أكثر من 100 فدان أرض صحراوية.

- المياه التي يتم صرفها تزيد من خصوبة التربة الصحراوية وتقلل من استخدام الأسمدة العضوية.

- استخدام مياه صرف الاستزراع السمكي في ري الأراضي هيزيد من إنتاج الفدان بنسبة 30%.

- فدان الاستزراع السمكي يوفر فرص عمل 4 شباب على الأقل.