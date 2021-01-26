وزير الخارجية: أمريكا تحتل المرتبة الثالثة بين الدول المستثمرة في مصر بـ22 مليار دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات مع أمريكا ثابتة وتستند إلى أسس صلبة قائمة على التعاون، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والعسكرية وتحقيق النصر على الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وفي المجالات كافة.

جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، معلنًا زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بنسبة 76 % من 2016 إلى 2019.

وأكد شكري أن الاستثمارات الأمريكية في مصر بلغت 22 مليار دولار، لتحتل أمريكا المرتبة الثالثة في الدول المستثمرة في مصر، مشيرًا إلى أن مصر أيضًا تأتي على رأس قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية في قارة إفريقيا.

ولفت السفير سامح شكري إلى أن العلاقات بين مصر وأمريكا لا تقف عند حزب سياسي، وإنما قائمة على أطر وأسس التعاون المشترك في كل المجالات، مؤكدًا سعي وزارة الخارجية لتعزيز الشراكة في كل المجالات مع الجانب الأمريكي.

وفي شأن علاقات مصر مع الدول الأوروبية، أكد وزير الخارجية أن مصر عززت علاقاتها مع هذه الدول من خلال الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.. وغيرهما، لافتًا إلى أن هذه العلاقات تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية وزيادة تدفق السياحة وفتح أسواق للمنتجات المصرية في هذه الدول.

وتابع شكري: نتمتع بعلاقات قوية مع دول أوروبا على أعلى المستويات وتبادل الزيارات بين هذه الدول، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في زيادة التبادل التجاري وتكثيف الاستثمارات في المجالات كافة، لا سيما ملف التطور التكنولوجي.

وأشار وزير الخارجية إلى أن هذه العلاقات ظهرت جلية في أزمة الرسوم المسيئة، حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أول مَن حرص على التواصل من أجل تجاوز الأزمة بالتوافق بشأن مكافحة الإرهاب دون التعدي على المقدسات الدينية.