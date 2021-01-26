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جني المحصول كاد يودي بحياتهن.. ارتفاع مصابي حادث طريق المنصورية إلى 12 فتاة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تباشر أجهزة الأمن بالجيزة التحقيق في ملابسات حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق المنصرية، اليوم الثلاثاء.

وكشف مصدر أمني عن أن ميكروباص يقل عاملات كن في طريقهن إلى محل عملهن بإحدى المزارع لجمع محصول البرتقال، اصطدم بسيارة نقل "لوري" أمام مدخل عزبة عبد الصمد.

الحادث أسفر عن مصرع فتاة تدعى "ع.ع." وإصابة 12 عاملة تم نقل 9 إلى مستشفى الهرم و3 حالات إلى مستشفى الشيخ زايد -جميعهن من مركز أوسيم- لتلقي العلاج اللازم.

ودفع مدير المرور بأوناش الإغاثة لرفع حطام الحادث، إذ تهشم الجزء الأمامي من الميكروباص نتيجة شدة الاصطدام. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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