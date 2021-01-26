إنقاذ طفلة من حريق المرج بعد وفاة 5 من أسرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

صرحت مصادر أمنية، أنه تم إنقاذ طفلة وحيدة من داخل شقة المرج المحترقة.

وشهدت منطقة المرج واقعة مأساوية بوفاة أب وأم و٣ أطفال مصرعهم، وذلك إثر حريق نشب داخل شقتهم.

وكشفت التحريات الأولية للحريق، أن ماسًا بأحد الأجهزة الكهربائية هو السبب وراء اشتعال الحريق.

وأضافت التحريات، أن الجيران اكتشفوا تصاعد كثيف للدخان من إحدى الشقق المجاورة، وعلى الفور أبلغوا قوات الأمن والحماية المدنية.

أشارت التحريات إلى أن الضحايا توفوا مختنقين بسبب تصاعد الدخان.

ونجح رجال الإطفاء بالسيطرة على النيران، وتبين من المعاينة ٥ أشخاص، وتم نقل الجثث لأحد المستشفيات وجار عمليات التبريد.