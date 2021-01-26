شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: لن نتهاون مع أي خطر يهدد مصالحنا في مياه نهر النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية، إن مصر لن تتهاون مع أي خطر يطال مصالحها في مياه النيل، مشيرا إلى أنها شاركت في المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الافريقي.

وأضاف «شكري»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء: «نحن لا نتفاوض من أجل التفاوض، فهو وسيلة لنا وليس غاية، فنحن لم ولن نقبل أن ننجرف في مناورة لإطالة أمد المشكلات وفرض أمر واقع على الأرض، ولن ندع نهر النيل رهينة للبعض لفرض سيطرته وهيمنته عليه، وسنستمر لتحقيق الخير لشعوب وادي النيل».

وتابع «شكرى»، نعمل على خلق رأي عام دولي مساعد لمصر، حيث نظمت وزارة الخارجية ندوات تفاعلية مع كثير من الجهات والخبراء، وأن مراكز الأبحاث كان لها دور في توضيح عدالة الموقف المصري.