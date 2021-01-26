شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يترأس لجنة تقييم رؤساء الوحدات القروية بالداخلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الثلاثاء، لجنة تقييم أداء رؤساء الوحدات القروية بمركز الداخلة، استكمالًا لسلسة اللقاءات التي يتم عقدها لتقييم أداء رؤساء القري على مستوى المحافظة.

حيث تم عقد لقائين منفصلين بحضور الدكتور نبيل حنفى رئيس المركز، إحداهما بمدينة موط والآخر بقرية القصر وضم كل منهما رؤساء ٩ وحدات قروية للتيسير والتخفيف على رؤساء القري النائية.

وتم عرض وتقييم ما تم من إنجازات وأهم المشروعات والخدمات التي تم تقديمها للمواطنين وأوجه التطوير بقري المركز البالغ. كما يشمل التقييم الجوانب العلمية والسلوكية والوظيفية لرؤساء القري وذلك في إطار منظومة التقييم والاختيار التي تعتمدها المحافظة لاختيار أفضل الكفاءات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.