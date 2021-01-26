شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية»: نفذنا أكثر من ١٧٠ ألف حملة توعية للمواطنين خلال ٢٠٢٠ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القطاع الصحي بالمحافظة شهد جهود مكثفة لرفع كفاءة القوي البشرية، والارتقاء بمستوي أداء الفرق الطبية، والتثقيف الصحي للمواطنين خلال عام ٢٠٢٠، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار توجيهات ودعم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، خاصة خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأضاف «شوقي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن مديرية الشؤون الصحية بالشرقية قامت بتنفيذ برامج ودورات تدريبية مكثفة بواقع ٧٥٠ دورة تدريبية عملياً ونظرياً، لرفع كفاءة أداء القوي البشرية، والارتقاء بالمستوي الفني والإداري لهم، ومستوي أداء الخدمات الطبية المقدمة للمواطنيـن، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، حيث تم تدريب أكثر من ١٥ ألف متدرب بمحافظة الشرقية من «الأطباء – الصيادلة- التمريض – الإدارييـن – الفنييـن – العمال، وغيرهم»، وذلك على المهارات الإدارية والفنية، ومهارات التواصل، وأخلاقيات المهنة، وحقوق المرضي، وأمن وسلامة المريض، وسياسات ومعايير مكافحة العدوي، والسلامة والصحة المهنية، والصيدلة الإكلينيكية، وتدريب الفرق الطبية في التخصصات الطبية المختلفة على المهارات الطبية، وفرق الأقسام الحرجة مثل الاستقبال والطوارئ، والعنايات المركزة، على طرق الإنعاش القلبي الرئوي والمتقدم، وأساسيات التعامل مع مرضي كوفيد١٩، وحالات الاشتباه منها ومن الأمراض المعدية بالمنشآت الطبية، والتدريب على كيفية التعامل مع الأجهزة الطبية، وغيرها.

وأشار إلى تفعيل برنامج الزمالة المصرية بمستشفيات محافظة الشرقية «الصحة، والتأميـن الصحي، والتعليمية»، واعتماد المستشفيات والأقسام الطبية ضمن البرنامج، والذي يهدف إلى التدريب والتعليم الطبي للأطباء بأحدث الوسائل العلمية، وتبادل الخبرات والمهارات العملية والعلمية للارتقاء بمستوي الطبيب المصري، ورفع كفاءة الأداء لمواكبة التطور في الخدمة الصحية، وتكوين كوادر طبية قادرة على تقديم أفضل خدمة طبية للمريض المصري.

وذكر أن المديرية قامت بتنفيذ برامج تدريبية لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية والمحتملة، وتجهيز فرق الإغاثة والانتشار السريع بصحة الشرقية على مستوي عالي من الكفاءة والخبرة، هذا بالإضافة إلى المشاركة في التدريب العملي المشترك مع قيادة الدفاع الشعبي بالقوات المسلحة، والأجهزة المعنية بالمحافظة المناورة صقر ٦٩، لصقل وتعزيز مهارات الفرق الطبية والمستشفيات في رفع درجات الاستعداد القصوي، وقياس مدي قدرات القطاع الصحي، والإمكانيات المتاحة بالمحافظة في التعامل مع المواقف الطارئة، والتأكد من جاهزية الفرق الطبية في التعامل مع الأزمة، والتي تضمنت وضع نماذج محاكاة، وعدة سيناريوهات، وأيضاً تجهيز مستشفي ميداني بها كافة التجهيزات الطبية، ومخيمات لإيواء المتضررين.

كما قامت فرق التثقيف الصحي، والإعلام والتربية السكانية، والإعلام السكاني بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بحملات مكثفة غير مسبوقة للتوعية والتثقيف الصحي للمواطنيـن، وطلبة المدارس، والعامليـن بمختلف المنشآت العامة والخاصة والتعليمية، والشوارع والميادين، ودور العبادة، والمحال التجارية، والأسواق، ومواقف السيارات، وغيرها، تخطت ١٧٠ ألف حملة، وتم تقديم الإرشادات والنصائح والرسائل الصحية الهامة لهم، مع وضع الملصقات التوعوية بالمدارس والأماكن الحيوية، وداخل المنشآت الغذائية، وصالونات الحلاقة، وغيرها بجميع أنحاء المحافظة، كما تم القيام بحملات توعوية للمواطنيـن والعامليـن أثناء صرف المرتبات من ماكينات الصرف الآلي، وداخل المدارس، ودور العبادة.

وفي إطار الاهتمام بمشاكل المواطنين الصحية بمحافظة الشرقية، حصلت إدارة خدمة المواطنيـن بالمديرية على المركز الأول لإنجاز وحل شكاوى المواطنيـن بنسبة ١٠٠% من خلال بوابة الشكاوي الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والشكاوي الورقية، وقام قطاع مكتب معالي وزيرة الصحة والسكان بإرسال شهادات تقدير وتميز للإدارة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار البرامج التدريبية والتعليم الطبي، والحملات التوعوية والتثقيفية للمواطنين، للارتقاء بمستوي أداء العنصر البشري، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وبما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، مقدماً الشكر والتقدير لمديري إدارات الثقافة الصحية، والإعلام والتربية السكانية، والتدريب، وتنظيم الأسرة، ومنسق الزمالة المصرية، وجميع المثقفين الصحيين، وفرق التدريب، وجميع المشاركين في هذا العمل، وهذه الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.