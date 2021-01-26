شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طبيبين وعامل في حادثي تصادم بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب طبيبين اثنين، وعامل في حادثي تصادم، بالطريقين الصحراويين، الشرقي، والغربي، في المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بإصابة 3 أشخاص في حادثي تصادم، «الأول» تصادم السيارة رقم 5953 س. ق ملاكي، بآخرn رقم 723 ص م م، ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام مصنع السكر الجديد، بمركز ملوي، مما أدى إلى إصابة محمد رمضان حسين، 37 سنة، وأحمد سعيد حسام، 37 سنة، طبيبين بيطريين، مقيمان بمركز المنيا.

والحادث «الثاني»، تصادم سيارة رقم 7491 س ط ف، ربع نقل، بآخرى رقم نقل فرت هاربة، مما تسبب في إصابة أحمد فايز محمد علي، 28 سنة، عامل، ومقيم سوهاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفيي المنيا العام، وملوي العام، وتحرر محضرين بالواقعتين، وتولت النيابة العامة التصرف.