شكرا لقرائتكم خبر عن أول طبيبة تحصل على لقاح كورونا: لم ألتفت للشائعات والجرعة الثانية بعد 21 يومًا(فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة غادة متولي، أول طبيبة تحصل على لقاح فيروس كورونا، ومديرة الإدارة الصحية بالقنطرة غرب، إنها لم تلتفت للشائعات بشأن اللقاح لأن لديها ثقة في القيادة السياسية والمنظومة الصحية في مصر، خاصةً وأن وزيرة الصحة هالة زايد أعطت الطمأنينة بشأنه.

أضافت في مداخلة هاتفية إلى برنامج «هذا الصباح» الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة «إكسترا نيوز:»، اليوم الثلاثاء، أن هناك دول كثيرة طعمت شعبها باللقاح وهو مصرح به، موضحةً أنها تعودت دومًا من بداية حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه كلما كان هناك شئ جيد يظهر أشخاص يحاولون إفسادها.

أوضحت أنها تلقت لقاح كورونا من يومين وأن البداية كانت بالأطقم الطبية وهو أفضل رد جميل حدث من الدولة للقطاع الطبي الذي يقف في صدارة المواجهة أمام الجائحة، مقدمة الشكر إلى الوزيرة هالة زايد على حرصها على الأطقم الطبية.

تابعت متولي أنها شاهدت من سجل في الأطقم الطبية ورأت كل الفئات ولم يكن هناك شرطًا للأطباء في البداية أو التمريض أو ما شابه بل أنه لم يكن هناك أي تمييز بين الكوادر الطبية وبعضها البعض، مشيرةً إلى أنها ستتلقى الجرعة الثانية من اللقاح بعد 21 يومًا وهو ما يوافق 15 فبراير المقبل.