شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من «الأرصاد» بشأن حالة الطقس: «أمطار ورياح تبدأ غداً» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، بدءً من غدًا الأربعاء، رغم الدفء الذي شعرنا به الأيام الماضية، وتتعرض البلاد لفرص أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية ونشاط للرياح.

الأربعاء 27 يناير 2021:

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى

أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية

نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد

الخميس 28 يناير 2021:

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

الجمعة 29 يناير 2021:

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية

أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

السبت 30 يناير 2021:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

ويشهد اليوم الثلاثاء طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

كما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.