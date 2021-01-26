شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يستقبل وزيري الري والزراعة لمتابعة مشروعات قومية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، يرافقه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى محافظة المنيا اليوم الثلاثاء، وكان في استقبالهما اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

وسيجري الوزيران جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، على أن تبدأ الزيارة بتفقد مزرعة ومصنع سكر شركة القنال بمركز ملوي، ومزرعة الري الحديث، كما تشمل الزيارة تفقد عدد من الترع الذي يجري تبطينها وتأهيلها، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتطوير الترع، كما يتفقد الوزيران عددا من مخرات السيول بالطريق الصحراوي الشرقي.

وأكد محافظ المنيا، أن دعم المشروعات التنموية، يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم لنجاح تلك المشروعات التي تساهم في النهوض الاقتصادي للدولة، لافتا أن مشروع مصنع سكر القنال يعتبر أول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر في مصر، وسيوفر دعماً قويًا لأراضي الصحراء المطورة حديثًا بغرض الزراعة، مما يعود بالنفع على أهالي المحافظة من زيادة حجم التجارة الداخلية، وتوفير فرص عمل للشباب.

زيارة وزيرا الري والزراعة للمنيا

زيارة وزيرا الري والزراعة للمنيا