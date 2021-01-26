تمهيداً لطرحه استثماريا.. محافظ الإسكندرية يلغي تخصيص نفق محطة الرمل لـ«المجمعات الاستهلاكية»

شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيداً لطرحه استثماريا.. محافظ الإسكندرية يلغي تخصيص نفق محطة الرمل لـ«المجمعات الاستهلاكية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ألغى المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرار تخصيص نفق محطة الرمل لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وذلك بعد انتهاء فترة التعاقد مع شركة المجمعات الاستهلاكية، لحين تحصيل كافة المستحقات المالية الخاصة بالمحافظة، تمهيدا لطرح نفق محطة الرمل، لإقامة مشروع استثماري يتناسب مع القيمة التاريخية والحضارية للمكان، وتعظيما لموارد المحافظة المادية، واستغلال المكان بما يخدم الإسكندرية وتاريخها العريق.
وأكد المحافظ، أن النفق يقع على مسطح إجمالي 700 متر بموقع متميز بمنطقة محطة الرمل، والتي تعتبر من أقدم وأعرق المناطق، وبه أقدم سلالم كهربائية متحركة في الإسكندرية، والتي كانت أعجوبة في بداية إنشائه، ويمكن استغلال النفق بعد تطويره لإقامة مشروع استثماري يخدم أهالي الإسكندرية والسائحين، وخاصة أن منطقة محطة الرمل تعد طريق رئيسي لكثير من المعالم السياحية والأثرية، وبها عدة فنادق منذ أقدم العصور التاريخية، وذلك بدلا من كونه مأوى للمتسوليين والباعة الجائلين بشكل لا يتناسب مع المكان ويسئ للمظهر الحضاري للمكان.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي، الذي تمت خلالها مناقشة أهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، بحضور أحمد جمال، وجاكلين عازر، نائبي المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
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