شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر قرارات «الداخلية» بشأن التجنس بالجنسية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها 21، عدة قرارات لوزارة الداخلية بشأن الجنسية المصرية والتجنس بجنسية أجنبية.

وتناول العدد قرار رقم 2138 لسنة 2020، يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل اسم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وقرار رقم 2139 لسنة 2020، بأن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل اسم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وقرار رقم 2140 لسنة 2020، يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل اسم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وقرار رقم 2141 لسنة 2020، بأن ترد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق.

وقرار رقم 2149 لسنة 2020، بأن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا المدرج أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل اسم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وقرار رقم 2150 لسنة 2020، بأن يؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنًا المدرج أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضح مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.