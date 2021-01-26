شكرا لقرائتكم خبر عن في أقل من 30 ثانية.. ضيف آية عبدالرحمن يتوفى خلال لقائه معها: «الدنيا متستهلش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت المذيعة آية عبدالرحمن، مذيعة اكسترا نيوز، إنها تعرضت لأصعب موقف بمسيرتها المهنية حتى الآن.

وقالت في حلقة برنامجها أصعب موقف قد يوضع به إعلامي، أثناء تأديته لعمله، بعدما توفى الضيف معها خلال اللقاء، وقالت في التفاصيل إنها كانت مكلفة بإجراء حوار مصور تلفزيونيًا، مع شخص محترم جدا، خلال جولة ستقوم بها بأحد الأماكن، وبالفعل ذهبت في طريقها إلى هذا الرجل، لتقوم بعملها، ومع بداية تسجيل الحوار شعرت أن هذا الرجل يعاني من بعض التوتر بعدما شاهدت تعرقه بشكل كبير.

وأكملت إنها طلبت من زملاؤها إيقاف التصوير، كما طلبت من هذا الرجل أن يتوقفوا حتي يجمعا افكارهم سويًا، ويستطيع إكمال الحوار بشكل جيد، ثم يعودوا لإستئناف الحوار، لافتة أن الرجل شكرها على هذا الطلب، وبالفعل توقفا عن التصوير.

وأشارت إلى أنه بعد فترة قصير طلب الرجل إستكمال الحوار، وعرض عليها أيضا ضرورة التصوير مع عمال مكان الجولة الذين يرأسهم في العمل، ثم بدأ الحوار، وبعد مجموعة من الأسئلة تفاجئت بهذا الرجل يسقط على الأرض متوفيًا، في أقل من 30 ثانية.

وختمت عبدالرحمن جديثها قائلة: «الحياة مش مستاهلة، والدنيا دي كلها متستهلش، كل هذا التكالب والتصارع حتى تبعد زميلك لك بالعمل عن المكان أو المنصب الذي ترغب في الوصول إليه«.