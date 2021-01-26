شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء مدرسة الطيار أحمد أبو هاشم بفاقوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بمدرسة الطيار أحمد أبوهاشم، بكفر شاويش التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، والمقامة بتكلفة 6 مليون و508 ألف جنيه، للاطمئنان على سير العمل ومتابعة الأداء، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمدرسة لدخولها الخدمة التعليمية.

قام المحافظ، بتفقد محيط المدرسة والفصول الدراسية، مشيداً بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مما يساهم في تقليل الكثافة وزيادة عدد الفصول، واستيعاب المزيد من الطلاب لإخراج جيل متعلم يخدم المجتمع وينهض به.

واستمع محافظ الشرقية لشرح تفصيلي من المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، عن مراحل تنفيذ المشروع حيث تمت الإشارة إلى أن المدرسة مقامة على مساحة 1700 م2، وتتكون من 5 طوابق وتضم 16 فصل مدرسي، وتم استلام الموقع نهاية مارس 2020 وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 95 %، ومن المقرر نهو الأعمال ودخول المدرسة الخدمة الفعلية فبراير 2021.

وشدد على مدير هيئة الأبنية التعليمية، بضرورة متابعة الشركات المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء المدارس بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، مع إلزامها بالجدول الزمني المحدد لنهو تلك الأعمال طبقًا للتوقيتات المحددة، مع مراعاة الجودة في العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال للحفاظ على صحة وسلامة العمال.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم، وتسعى المحافظة جاهدة في توفير الأراضي اللازمة لإقامة مدارس ومنشآت تعليمية عليها لتحسين العملية التعليمية، مشيرًا إلى جاري إنشاء 11 مدرسة مابين إنشاء جديد وتوسع وإحلال جزئي، بتكلفة إجمالية تبلغ 53 مليون و300 ألف جنيه بمركز ومدينة فاقوس.