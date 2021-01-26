شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد منفذ بيع منتجات الصوب الزراعية بالداخلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في إقامة منافذ بيع لمنتجات الصوب الزراعية التابعة للوحدة المحلية بمركز الداخلة وذلك لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

جاء ذلك خلال تفقد «الزملوط»، الثلاثاء، لمنفذ بيع قري عزب القصر يرافقه الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز الداخلة، حيث أكد المحافظ على نجاح مشروع التوسع في إقامة الصوب الزراعية على مستوى المحافظة، في زيادة المعروض من الخضروات والفاكهة بالأسواق بأسعار مناسبة، والحد من ارتفاع أسعارها.