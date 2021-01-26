شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الدوري المصري وموعد مباراة الأهلي والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلعب النادي الأهلي اليوم في الدوري المصري الممتاز ضمن جدول مباريات الدوري المصري حيث يلتقى مساء اليوم فى مبارة الاهلي ضد الأهرام ويتصدر فريقا الأهلي والزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة لكل منهما، ثم يأتي نادي الجونة في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم

الثلاثاء 26/1/2021 مباراة الأهلي والأهرام ||> الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت مصر.

جدول مباريات الدوري المصري اليوم :

الثلاثاء 26/1/2021 مباراة سموحة والمقاولون ||> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 26/1/2021 مباراة الاهلي وبيراميدز ||> الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري ومباراة الأهلي هي:

تقوم قناة أون تايم سبورت بنقل مباراة الأهلي ضد الأهرام وكذلك جميع مباريات الدوري المصري باعتبارها مالكة حق البث الحصري لكل مباريات الدوري المصري الممتاز 2021.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

اللاعب الفريق الأهداف محمد شريف الأهلي 4 محمود كهربا الأهلي 4 حسام حسن سموحة 4 رمضان صبحي بيراميدز 4 أحمد سمير طلائع الجيش 4 حميد ماو إنبي 4 والتر بواليا الأهلي 3 وليد سليمان الأهلي 3 مروان حمدي مصر المقاصة 3 إمام عاشور الزمالك 3 شيمليس بيكلي مصر المقاصة 3 يوسف أوباما الزمالك 3 شريف دابو سيراميكا كليوباترا 3 شادي حسين سيراميكا كليوباترا 3 عمر كمال المصري 3 أحمد رفعت المصري 3 عمرو جمال طلائع الجيش 3 أحمد الشيخ غزل المحلة 3 فادي فريد البنك الأهلي 3

جدول ترتيب الدوري المصري اليوم

الفريق عدد المباريات النقاط الأهلي 8 20 الزمالك 8 20 الجونة 9 18 المصري 8 13 الأهرام 8 13 إنبي 7 13 مصر المقاصة 8 13 سيراميكا كليوباترا 8 11 سموحة 8 9 البنك الأهلي 9 8 غزل المحلة 9 8 الاتحاد السكندري 6 8 نادي أسوان 8 8 الإسماعيلي 8 7 طلائع الجيش 9 7 المقاولون 8 7 وادي دجلة 9 6 الإنتاج الحربي 8 5

مروان محسن وكهربا - صورة أرشيفية