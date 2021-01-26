أخبار مصر

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‎‏‎‏‎

وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:

 

‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ 3 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5.5 جنيهات، والخيار 5 جنيه.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 3 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الرومى 5.5 والفلفل الألوان 17.5 والليمون 17 جنيه.

الفاصوليا الخضراء 9 جنيه.

التفاح السكرى 25 جنيها

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 6

‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى 24 جنيها.

‏- الباذنجان الأبيض 5.5 جنيه

- البسلة 8 جنيهات

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا