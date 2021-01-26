شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن تصدير 5.8 مليون شتلة فراولة فرش طبقا للاشتراطات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتوعلاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن إجمالى ما تم تصديره من شتلات الفراولة الفرش المصدرة للخارج بلغت 5 مليون و810 الف شتلة، تنطبق على عليها جميع الاشتراطات الحجرية والدولية والصحة النباتية.

وأضاف مدير عام إدارة الخضر، في تصريحات ”الخليج 365”، أن اجمالى المساحات المنزرعة في مصر من الفراولة بلغت 40 الف فدان، مشير الى أن تصدير جميع شتلات الخضر تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والدولية ، حيث تم تصدير شتلات الفراولة خلال عام 2020 الى دول الامارات، والسعودية ، الكويت ، تونس، الجزائر، المغرب ، اثيوبيا ، هولندا ، الهند ، وجارى التصدير.

فيما أكد تقريرالإدارة المركزية للمحاصيل البستانية ، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.

ويزرع محصول الفراولة فى محافظات القليوبية والبحيرة والإسماعيلية والشرقية وكذلك منطقة النوبارية وانتاجها يغطي الاستهلاك المحلى ويتم تصدير حوالي 20 ألف طن فراولة طازجة للخارج بأسعار عالية لان الفراولة المصرية تتمتع بسمعة جيدة في الأسواق العالمية كما يتم تصدير حوالي 5 مليون شتلة فراولة سنويا ، بالإضافة إلى الفراولة المجمدة والتي يبدأ موسم تصديرها في شهر فبراير من كل عام بعد انتهاء تصدير الطازجة مباشرة في شهر ديسمبر

وكان وزير الزراعة أكد، أنه فى إطار دعم محصول الفراولة فقد سبق للبنك الزراعى المصرى زياده حجم التمويل الذى يمنح لمزارعي الفراولة من 15 ألف جنية الىً 60 الف للفدان المنزرع فراولة الموجه للتصدير لتدعيم وزيادة قدرات المزارعين على مواجهه تكاليف الانتاج ومؤخرا تم زياده الفئة التسليفيه للفدان الىً 90 ألف جنية بفائدة مخفضة مدعومة من الدولة.

وفى إطار تشجيع مصدرى الفراولة تم تطبيق اول نموذج لتمويل المحصول وفقا لنظام سلاسل القيمه ،حيث تم ربط المزارع بموردي مستلزمات الانتاج، وفى ذات الوقت تم ربط هؤلاء المزارعين بالمستوردين من خلال بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي وإحدى الشركات المتخصصة فى ذلك.