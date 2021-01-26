شكرا لقرائتكم خبر عن 721 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن جهود الوزارة و شركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح "شاكر" فى بيان له اليوم، أنه فى نطاق محافظة المنيا إحدى المحافظات التابعة لنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2020 بلغ عدد المشتركين حوالى (1.3) مليون مشترك عام 2020 بزياده قدرها ( 196 ) ألف مشترك عن عام 2014، حيث تم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين خلال الفترة من 2014 حتى 2020 باستثمارات بلغت مبلغ وقدره (721) مليون جنيه تم من خلالها :

1-تنفيذ عدد (15) موزع جديد وتنفيذ عدد (400) محول جديد واضافة قدرة 265.2 م.ف.أ بالاضافه الى 315 كشك معدنى و تركيب عدد (3785) عامود جهد متوسط وعدد ( 4372 ) عامود جهد منخفض

2-تم تنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 518.7 كم كابلات و 4230 كم موصلات وتنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى26.2كم كابلات و 1524 كم موصلات ،

وفى اطار حرص الدولة على تأمين المواطنين من المخاطر فقد تم تنفيذ عدد ( 100) عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط الماره اعلى الكتل السكنيه بالمحافظة باجمالى تكلفه (80) مليون جنيه بطول 68 كم ،

وفى مجال مواكبه التطور التكنولوجى ومعالجة أخطاء فواتير الكهرباء التى كانت من اهم مشاكل العملاء تم تركيب عدد (470) ألف عداد مسبق الدفع وعدد ( 8520) عداد ذكى، كما تم تنفيذ خطة لتطوير مراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركة بالمحافظة بما يتناسب مع معايير ومؤشرات اداء مراكز الخدمة، وتيسير إجراءات التعاقد من خلال تدعيم جميع الهندسات بالحواسب الآلية والطابعات وتدريب العاملين على استخدام البرامج المتعددة، وتطبيق كثير من البرامج الجاهزة بالهندسات ومنها برنامج الشباك الواحد وتعليق لوحات إرشادية لهذه الخدمات معلقة بكل هندسة.

وقال شاكر أنه فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها للنهوض بمستوى معيشة في القرى الأكثر احتياجاً، وكذلك النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، تمت المشاركة فى هذه المبادرة ووضع خطة التطويرلشبكات الكهرباء بالقرى المستهدفه بالمبادرة لتحسين الخدمة ورفع كفاءة التغذية الكهربائية واستكمال تحويل موصلات الجهد المنخفض المكشوفة إلى معزولة و تغيير الموصلات ذات المقاطع الصغيرة بأخري ذات مقطع مناسبه ورفع سعة المحولات واستبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك، وإنشاء مغذيات جديدة لتتكامل كل مهمات شبكة التوزيع لتحسين الأداء واستقرار التغذية الكهربائية ووضع حلول لتفادى مشاكل الخطوط الطويلة، وبلغت تكلفة تطوير القرى التابعة للمحافظة ضمن هذه المبادرة مبلغ وقدره يصل إلى حوالى 28 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تطوير قرى (أولاد الشيخ – الشيخ مسعود – المغربى – شيبه – زعبره – الشيخ عباده).

وأدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعياً إلى تحقيق رضاء المشتركين.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد علي أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد "شاكر" أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.