شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الجامعات الخاصة يعلن بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول 21 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد حلمى الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن ما ينطبق على الجامعات الحكومية، بشأن امتحانات الفصل الدراسى الأول ينطبق على الجامعات الخاصة أيضا، موضحا أنه سيتم بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول، اعتبارا من 21 فبراير المقبل.

وأضاف الدكتور محمد حلمى الغر فى تصريح خاص لـ" الخليج 365"، أنه تم التواصل مع الجامعات الخاصة بعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وإخطارهم بالبدء فى إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بداية من الآن، موضحا أن الامتحانات ستنطلق فى 21 فبراير.

كان المجلس الأعلى للجامعات المنعقد السبت الماضى فى جامعة حلوان، أكد على إتمام امتحانات الفصل الدراسى الأول، بعد انتهاء إجازة نصف العام، وإعلان جداول الامتحانات بالاسبوع الأول من فبراير.

كما وافق تقرير اللجنة المشكلة لدراسة واعداد مقرر القضايا المجتمعية، والتي تستهدف رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا (الزيادة السكانية-حقوق الانسان -الشفافية ومكافحة الفساد) على أن تكون الدراسة في هذه القضايا متطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، بالإضافة إلى اعتماد التقرير المقدم من اللجنة المشكلة لمراجعة مشروع قرار وزير التعليم العالي، بشأن شروط ومعايير اختيار القيادات الجامعية ووافق المجلس بالإجماع على مشروع القرار المعروض واستمارة معايير المفاضلة المرفقة به.