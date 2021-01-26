شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تناقش تطوير أنظمة الرصد والمتابعة للسد العالى وتأهيل خزان أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالى، أنه تم عقد الإجتماع الدوري للمجلس الاستشاري الأعلى للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان برئاسة الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، وبحضور خبراء السدود بالمراكز البحثيه والجامعات والذى يأتى طبقا للقرار الوزاري الصادر في 2016 وذلك لإبداء الرأى فى المسائل الفنية والحفاظ على المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل.

أضاف جلال أن الاجتماع تناول مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالسد العالى، إضافة إلى استعراض الإجراءات المطلوبة لتطوير أنظمة الرصد والمتابعة والتقييم لمنشأ السد العالي وكافة المنشئات الملحقة لضمان كفاءة العمل، إلى جانب استعراض الأعمال المزمعة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل خزان أسوان وكذلك موقف إنشاء كوبرى أسوان ليكون بديلا لحركة المرور على خزان أسوان.

وأوضح جلال أنه تم استعراض الموقف التنفيذي لموضوعات و قرارات المجلس الاستشاري الأعلى للسد العالي و خزان أسوان وما تم انجازه في الموضوعات وأيضا استعراض الموقف التنفيذى للعديد من العمليات الجارى تنفيذها مثل عملية رفع خطوط المياه العكرة المارة على الميول و المساطيح الخلفية لجسم السد العالي وعملية إعادة تأهيل خزان أسوان القديم وعملية إعادة تأهيل منظومة الحقن وملحقاتها بجسم السد العالى.

الجدير بالذكر أن السد العالى عمل على حمايهة مصر من الفيضان والجفاف أيضا فى الاراضى التى كانت تروى بنظام الرى الحوضى إلى الرى الدائم حيث تم تخزين المياه في بحيرة ناصر للاستفاده منها في سنوات الجفاف والتوسع في استصلاح الأراضى مما ساهم فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية، و زراعة محاصيل ثلاثه مرات فى العام.