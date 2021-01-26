شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن فحص 391 رسالة تقاوى مستوردة بمعامل أمراض النبات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا حول نشاطه خلال الشهر الماضى.

وقال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد أمراض النبات، إنه فيما يتعلق برصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة، تم المرور على محافظات: المنيا، أسيوط، البحيرة، القليوبية، المنوفية، وكفر الشيخ، للوقوف علي الحالة المرضية لمحاصيل الخضر: الفراولة و البطاطس والخيار والكرنب والقرنبيط والطماطم والباذنجان و الفاصوليا والفلفل، حيث تم إفادة المزارعين بالتوصيات الفنية الخاصة بمكافحة الأمراض لكل محصول.

وأضاف مدير معهد امراض النبات، أنه تم أيضا المرور على محافظات الإسماعيلية والبحيرة وبني سويف والقليوبية، للوقوف علي الحالة المرضية لمحاصيل الفاكهة: الموالح و المانجو والجوافة والمشمش والموالح، ورصد أهم المشاكل المرضية وإفادة المزارعين بالتوصيات الملائمة للمكافحة.

وأوضح مدير معهد أمراض النبات، أنه تم أيضا رصد الحالة المرضية لمحصول بنجر السكر بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية والدقهلية والشرقية وبني سويف، للوقوف علي أهم المشاكل المرضية وإعطاء التوصيات الفنية الخاصة بالمكافحة.

وأشار مدير معهد أمراض النبات، إلى أنه فيما يتعلق بالنشاط الإنتاجي والخدمي للمعهد خلال الشهر الماضي، تم فحص عدد (391) رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد الصلاحية من الناحية المرضية، فضلا عن فحص عدد (63) عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة، كذلك الاشتراك فى أعمال (10) لجان لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، كذلك فحص عدد (63) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، لافتا إلى أنه تم أيضا شراءعدد (12) عزلات فطرية من قسم حصر وتقسيم الفطريات.