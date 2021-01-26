شكرا لقرائتكم خبر عن 8 منتخبات تغادر القاهرة اليوم بعد انتهاء رحلتها فى مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم، الثلاثاء، مغادرة 8 منتخبات دولية من المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، التي تستضيفها مصر وتستمر حتى نهاية يناير الجاري بحضور 32 منتخبا دوليًا، وذلك عقب الخروج من البطولة.

وكشفت مصادر بمطار القاهرة، إن المنتخبات الـ 8 ( الأرجنتين - اليابان - الجزائر - ألمانيا - البحرين - أرجواي - أيسلندا - روسيا ) سوف يغادرون القاهرة بعضهم على متن رحلات خاصة، والبعض الأخر على متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي لضيوف مونديال اليد.

وقالت المصادر، إن المطار استقبل قبل قليل، بعثة منتخب أوروجواي المكونة من 25 شخصاً، ومنتظر أن تقلع رحلتهم رقمها MS971 متجهة إلى روما، وذلك على متن رحلة مصر للطيران، على أن يغادر باقي بعثات المنتخبات بإجمالي عدد نحو 190 راكبا، على مدار ساعات اليوم.

وخصصت وزارة الطيران المدني، صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لاستقبال وسفر المنتخبات وضيوف مصر المشاركين في بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات في إنهاء الاجراءات لضيوف مصر المشاركين في البطولة.