شكرا لقرائتكم خبر عن القمر داخل السداسى الشتوى أشهر النجوم فى مشهد بديع يزين السماء طوال الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربي، القمر الأحدب المتزايد داخل السداسي الشتوي أو (دائرة الشتاء) أحد أشهر النجوم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

سداسي الشتاء مجموعة من النجوم تظهر بشكل أفضل خلال فصل الشتاء، تضم نجوم في ستة كوكبات نجمية مختلفة ، وهي: رجل الجوزاء في كوكبة الجوزاء، الدبران في كوكبة الثور ، العيوق في كوكبة ممسك الاعنة، الشعرى الشامية في كوكبة الكلب الأصغر، رأس التوأم المقدم في كوكبة التوأمان، الشعرى اليمانية في كوكبة الكلب الأكبر .

هناك نجم آخر يقع باتجاه مركز الشكل السداسي هو منكب الجوزاء في كوكبة الجوزاء، ويغطي الشكل السداسي مساحة واسعة - حوالي ثلث قبة السماء من النجم الجنوبي الشعرى اليمانية في الشكل السداسي ، إلى أقصى نجم في الشمال العيوق.

يزين السداسي الشتوي السماء من ديسمبر إلى مارس، وأفضل ما يمكن رؤيته عند منتصف الليل، اما في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، يمكن رؤيته في المساء في أواخر فبراير وأوائل مارس، ويصل الشكل السداسي إلى أعلى نقطة في السماء حوالي الساعة 11 مساءً بالوقت المحلي، ويمكن أن يظهر كسداسي صيفي في خطوط العرض الجنوبية ويمكن أن يمتد مع النجم الساطع سهيل في الجنوب.

على الرغم من أن القمر سيكون مضاءً بنسبة 80٪ ، فإن جميع النجوم في السداسي الشتوي هي من الدرجة الأولى ، لذلك يمكن رؤيتها بالعين المجردة .

في يناير 2021 ، سيعبر القمر السداسي الشتوي لأول مرة ، ولكن ليس آخر مرة هذا العام، حيث سيحدث ذلك من جديد في فبراير ومارس ثم في نهاية عام 2021 ، سيعود القمر داخل السداسي الشتوي.

من ناحية أخرى، يوجد هناك ما يسمى بمثلث الشتاء في الجزء السفلي الأيمن من القمر هذه الليلة ، عبارة عن تجمع نجمي أصغر داخل السداسي الشتوي، يتكون من ثلاث نجوم وهي : الشعرى اليمانية في كوكبة الكلب الأكبر ، منكب الجوزاء في كوكبة الجوزاء .