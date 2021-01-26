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الداخلية تسحب الجنسية المصرية من 64 شخصًا وتمنحها لـ42 وتردها لـ12 (مستند)

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شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تسحب الجنسية المصرية من 64 شخصًا وتمنحها لـ42 وتردها لـ12 (مستند) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الداخلية، قرارًا بالسماح لـ 42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، وسحب الجنسية المصرية من 64 آخرين، و12 برد الجنسية.

 

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، القرارات أرقام 2138 لسنة 2020، 2139 لسنة 2020، 2140 لسنة 2020، 2141 لسنة 2020، 2149 لسنة 2020، 2150 لسنة 2020.

 

وجاءت نصوص القرارات والأسماء كالتالى:  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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