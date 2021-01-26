شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تسحب الجنسية المصرية من 64 شخصًا وتمنحها لـ42 وتردها لـ12 (مستند) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الداخلية، قرارًا بالسماح لـ 42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، وسحب الجنسية المصرية من 64 آخرين، و12 برد الجنسية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، القرارات أرقام 2138 لسنة 2020، 2139 لسنة 2020، 2140 لسنة 2020، 2141 لسنة 2020، 2149 لسنة 2020، 2150 لسنة 2020.

وجاءت نصوص القرارات والأسماء كالتالى:



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