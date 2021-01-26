شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقود البدء فى إنشاء محطة الزعفرانة الشمسية فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه من المتوقع أن يتم توقيع العقود الخاصة بإنشاء محطة الزعفرانة الشمسية بقدرة 50 ميجا وات خلال الشهر المقبل، موكدا أنه سيتم البدء فى تنفيذ المحطة عقب توقيع العقود مباشرة.

وقال الخياط فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، أن محطة الزعفرانة الشمسية ستكون أول مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة ساحل البحر الأحمر بالزعفرانة بطاقة 50 ميجاوات، لافتا إلى أن هذه المحطة سيتم إنشائها بالتعاون مع بنك التعمير الألماني.

وأضاف الخياط أنه جارى حاليا تنفيذ مشروعات رياح بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس (250 ميجاوات مملوكة للهيئة، 250 ميجاوات مملوكة لشركة إنجليزية)، بالإضافة إلي مشروع لتوليد الكهرباء من الخلايا الشمسية بقدرة 70 ميجاوات مملوكة للهيئة (50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، 20 ميجاوات بمنطقة الغردقة)، وذلك بالتعاون مع الحكومات الألمانية واليابانية.