شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد ترقية 14874 معلماً وأخصائيا من أعضاء هيئة التدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة حركة ترقيات "14874" معلمًآ وأخصائيي من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، الذين استوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى.

جاء ذلك بناء على القرار الصادر برقم " 210 " لسنة 2021 الذى ينص على أنه اعتبارا من 1 يناير 2020 يتم ترقية "14874" من أعضاء هيئة التعليم شاغلوا وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين، والأخصائيين النفسيين، وأخصائى التكنولوجيا، وأخصائى الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات وذلك من الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلي الوظائف الأعلى.

كما أصدر المحافظ قرار رقم " 205" لسنة 2021 والذي ينص على اعتبارا من 1 يناير 2020 على نقل عدد " 52 " من شاغلو وظائف المجموعة النوعية التخصصية والمجموعة الفنية للتعليم علي اختلاف درجاتهم المالية من العاملين القائمين بالتدريس أو بالتوجيه، والإخصائيين الاجتماعيين، والأخصائيين النفسيين، وأخصائى التكنولوجيا، وأخصائى الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم الحاقة للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديرية التعليمية التابع لها والذين استوفوا متطلبات التنمية المهنية المقررة إلى وظائف المعلمين أو ما يعادلها وذلك بعد التحقق من استفتائهم باقى اشتراطات شغل الوظائف المنقولين إليها.

وأكد محافظ الجيزة أن القرارات جاءت وفقا لقرار وزير التربية والتعليم بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة لترقية أو نقل أعضاء هيئة التعليم من الذين استوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى ومن توفرت فيهم شروط شغل وظائف المعلمين.

كما أكد المحافظ إن القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للإرتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والأهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.