شكرا لقرائتكم خبر عن طقس متقلب.. تعرف على خرائط الأمطار ونشاط الرياح حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث كشفت عن الظواهر الجوية المتوقعة من غد الأربعاء 27 يناير وحتى السبت 30 يناير 2021، وهى فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية ، من حالة الطقس بداية من غد، وكشف عن خرائط الأمطار ونشاط للرياح ، كما يلى :

الأربعاء 27 يناير 2021:

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى

أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية

نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد

يوم الخميس 28 يناير 2021 :

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

يوم الجمعة 29 يناير 2021:

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية

أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

يوم السبت 30 يناير 2021 :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .