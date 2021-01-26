الحكومة تنفى نزع ملكية الوحدات السكنية لتطوير الطريق الدائرى دون تعويض السكان

القاهرة - سامية سيد - نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن نزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائرى دون تعويضهم، وسيتم إرسال بيان تفصيلى بعد قليل..

محمد يوسف

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