الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 7656 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة سوهاج الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - الجزار: المدينة شهدت تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية تلبيةً لاحتياجات أهالينا بالصعيد ولتحقيق التنمية المستهدفة رئيس جهاز المدينة: تم وجارٍ تخصيص 68 قطعة أرض بنظام التخصيص الفورى بأنشطة مختلفة.. ودراسة 74 طلب تخصيص مقدم لحجز قطع أراضٍ بالمدينة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ المستشفي التعليمي الجامعي على مساحة 8.5 فدان سعة 200 سرير، أرضى +4 أدوار متكررة، بتكلفة 558.5 مليون جنيه بمدينة سوهاج الجديدة، و7656 وحدة إسكان اجتماعي، تم الإنتهاء من تنفيذها بالمدينة خلال العام المنقضي 2020، مشيراً إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية الأخرى منها مستشفى الأورمان بمساحة 6.6 فدان سعة 263 سريراً بمركز المدينة الرئيسي، وذلك فى إطار تلبية احتياجات أهالينا بالصعيد وتحقيق التنمية المستهدفة، وتوفير فرص العمل.

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية الأخرى، نوه المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إلي أنه تم تنفيذ 4 وحدات صحية تم استلام وتشغيل وحدة منها وجارٍ تخصيص أخرى، ونقطة إسعاف تم تشغيلها، كما تم تسليم المركز الصحي الحضري للجهة المستفيدة، وتخصيص مساحة 7279 م2 بمنطقة خدمات الحي الأول لصالح إحدى الشركات لإقامة مستشفى خاصة، مشيراً إلى أن الخدمات الأمنية، شملت تنفيذ مبنى الأمن الوطني، ومبنى قسم الشرطة والمطافى.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالخدمات التجارية لتوفير فرص العمل، فقد شملت تنفيذ (مول 3 محال "سوقين" - 5 مولات تجارية إدارية - مولات تجارية "سوقين")، بجانب تخصيص 5 قطع أراضٍ بالأحياء المختلفة بالمدينة لصالح المستثمرين لإقامة مولات خاصة بمساحات تتراوح بين 1000م2 : 24000 م2، وجارٍ تخصيص 48 قطعة أرض بالأحياء المختلفة بالمدينة لصالح المستثمرين لإقامة مولات خاصة بإجمالي استثمارات 360 مليون جنيه، بجانب الخدمات الرياضية، والتى تشمل تنفيذ 5 ملاعب ثلاثية، وتخصيص 6 نوادٍ اجتماعية بمساحة 55.5 فدان لصالح هيئات ونقابات وشركات، والخدمات الاجتماعية، وتشمل تخصيص مساحة 1800م2 لتنفيذ حضانتين، بجانب تنفيذ 8 حضانات بتكلفة 13 مليون جنيه، ونادى طفل، و4 حدائق بمساحة 34 فدانا، وسوق الجملة بمساحة 43 فداناً.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن المنطقــة الصناعيـة، تضم 307 قطع أراضٍ، تم تشغيل 74 مصنعاً بها، بجانب منطقة المخازن والتى تضم 145 قطعة أرض، وتم تشغيل 31 مخزناً منها.

وبالنسبة لفرص الاستثمار بالمدينة، ذكر رئيس الجهاز، أنه تم تخصيص 20 قطعة أرض بنظام التخصيص الفورى، وجارٍ تخصيص 48 قطعة أخرى، ودراسة 74 طلب تخصيص مقدم لحجز قطع أراضٍ بالمدينة، مضيفاً أنه يتم التقديم والتخصيص عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأوضح رئيس الجهاز أن إجمالى الوحدات السكنية المنفذة بالمدينة بلغ 36343 وحدة سكنية مقسمة إلى 7656 وحدة إسكان اجتماعي تم الإنتهاء من تنفيذها العام المنقضي 2020، و200 وحدة إسكان حر ، و486 وحدة إسكان قومي، و28 ألف وحدة تم تنفيذها بمعرفة الأهالي بعد الحصول على قطع أراضٍ متنوعة، ما بين إسكان متميز، وأكثر تميزاً وعائلي، وعمراني متكامل.

وقال: بالنسبة للقطاع السكني الاستثماري (عمراني متكامل)، تم تخصيص 11 قطعة أرض بمساحات تتراوح من 12 :250 فدانا لإقامة مشروعاتٍ سكنية، وجارٍ تخصيص 3 قطع أخرى بمساحات تتراوح من 5 : 35 فدانا، مشيراً إلى أن إجمالى قطع الأراضى السكنية الصغيرة بالمدينة حوالى 20359 قطعة أرض مختلفة منها 10091 قطعة أرض تم تخصيصها للمواطنين، و 10268 قطعة أرض شاغرة.

وفيما يتعلق بقطاع المرافق قال: تم تنفيذ 6 آبار مياه جوفية بطاقة 200م3/ساعة، وخط طرد للمياه قطر 1000 مم (C.C.P) بطول 18.5 كم، ومحطة التنقية بطاقة 70 ألف م3 على مرحلتين، وتم تشغيل المرحلة الأولى بطاقة 35000 م3/يوم، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بمنظومة معالجة مياه الصرف الصحي، فيتم استقبال تصرفات جامعة سوهاج ونقل تصرفات المدينة والجامعة إلى محطة معالجة سوهاج غرب (دائم للجامعة)، حيث تم تنفيذ خط طرد قطر 400 مم بطول 14 كم من محطة رفع المدينة إلى محطة معالجة سوهاج غرب، وجارٍ تنفيذ محطة معالجة صرف صحى بطاقة 36 ألف م3/ يوم، حيث تبلغ المرحلة الأولى طاقة 12000 م3 / يوم معالجة ثلاثية بنسبة إنجاز 90%.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم وجارٍ تنفيذ عدة مشروعات للطرق وتشمل طرق (سوهاج/سوهاج الجديدة بطول 8,3 كم و عرض 31 متراً - الطريق الزراعي القديم بطول 18كم ويربط المدينة بالطريق الزراعي ومدينة سوهاج ومدن المنشاة وجرجا والبلينا - طريق المطار بطول 7,3 كم وعرض 31 متراً - طريقين جنوب كردون المدينة - طريق شمال الجامعة بطول 2,7كم و عرض 24 متراً - وازدواج الطريق أمام المدينة بطول 14,5 كم)، مضيفاً أنه تم زراعة مساحة 24 فداناً مسطحات خضراء وزراعة الجزر وبعض المحاور الرئيسية بالمدينة بأطوال حوالي 40كم . ط، وتنفيذ حديقة إسكان قومي و حديقة فاصلة بين ابني بيتك والمستثمر الصغير بمساحة 19 فداناً، وأعمال الزراعة لجزيرة طريق المطار، وأعمال الزراعة لحديقتين بمنطقة الإسكان القومي بالمدينة، بجانب مواقع الميادين الرئيسية الجاري تجميلها بالمدينة، وتشمل رفع الكفاءة لبعض محاور الطرق بالمدينة، وجارٍ تنفيذ أعمال LAND MARK للميادين الرئيسية بالمدينة، وأعمال التنسيق والتجميل للجزيرة الوسطي بالطريق المزدوج المار أمام المدينة بطول 5 كم.

وفى قطاع الخدمات، تم تنفيذ 3 مدارس تعليم أساسي، بجانب تخصيص قطع أراض لهيئة الأبنية التعليمية، لإنشاء 5 مدارس، فضلاً عن تخصيص قطع أراضٍ للمستثمرين لتنفيذ 14 مدرسة خاصة تم تشغيل 3 مدارس منها، وجارٍ تنفيذ جامعة خاصة على مساحة 32 فداناً بنسبة 70%، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى من الجامعة، وهي مباني كليات الطب والعلاج الطبيعى، وجارٍ تشطيب مبنى الصيدلة.