شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 2.4 مليون وحدة عقارية تقدم أصحابها لتركيب العدادات الكودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن عدد الوحدات التي تقدمت لتركيب العدادات الكودية، مؤكدا أن ما يزيد عن 2.4 مليون وحدة عقارية تقدمت حتى الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" مع أسماء مصطفى على شاشة "إكسترا نيوز"، إن شركات التوزيع بدأت المعاينات منذ أكتوبر الماضى من أجل الإسراع في تركيب العدادات الكودية.

وأشار "حمزة" إلى أن الوزارة قامت بتوصيل 10 ملايين عداد مسبوق الدفع، فضلا عن 200 ألف أخرى من العدادات الذكية، منوها عن إطلاق برنامج القراءة الموحد لضمان صحة ودقة الفواتير بالنسبة للعدادات القديمة.