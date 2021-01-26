شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 20 عامود إنارة لرفع كفاءة الإضاءة بالموقف الجديد بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى حي وسط الإسكندرية تركيب عدد ٢٠ عامود إضاءة ديكورى زوجي بالكشافات بالجزيرة الوسطى بطريق الموقف الجديد أمام مرور محرم بك.

ومن جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس حى وسط الإسكندرية، في تصريحات صحفية له، اليوم، إنه تم التنسيق مع شركة الكهرباء وإدارة المشروعات والورش، لرفع كفاءة الإضاءة العامة بهذا الطريق الحيوي، الذي يمثل مدخل الإسكندرية ويوجد به الموقف الجديد الذي يعد مركز المدينة الذي تتفرع منه سيارات السرفيس والاتوبيسات إلى أنحاء المدينة المختلفة والمحافظات الأخرى.

وأضاف رئيس الحى، أنه تم صيانة وإنارة شوارع محرم بك وإصلاح الأعطال بأعمدة إنارة ميدان محطة وشارع سعد زغلول، وذلك في إطار خطة الارتقاء بمستوى الإضاءة العامة بشوارع الإسكندرية.