شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية» تطلق أول منصة إلكترونية ثقافية لخدمة منتسبي الجامعة والمجتمع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية بالشاطبي، أول منصة إلكترونية ثقافية على تطبيق برنامج التليجرام، من خلال الرابطhttps://t.me/fawebinars2021.

وقال الدكتور صبحي محمد سلام، وكيل كلية الزراعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الاسكندرية، إن إطلاق المنصة الإلكترونية يأتي في ضوء المستجدات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، وقرارى المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن تفعيل منصة كلية الزراعة الثقافية سيتم أون لاين من خلال free conference call or zoom.

وأوضح «سلام»، لـ«المصرى اليوم»، أن القناة هدفها بث سلسلة من الندوات وورش العمل الثقافية في شتى الموضوعات سواء علمية أو تطبيقية أو تنموية التي تخدم مجتمع الكلية والجامعة والمجتمع كافة للمساهمة من جانب الكلية في محاولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان خلال أيام عن أولى الفعاليات،داعياً الجميع إلى المشاركة الفعالة لإثراء الندوات والمحاضرات وورش العمل التثقيفية على أن تكون كل الموضوعات تحت رعاية رئيس الجامعة وعميد الكلية ووكيل الكلية لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أنه تقرر أن يكون منسقي المنصة الجديدة، كل من الدكاترة فدوى محمدين بقسم الحشرات، ورضوى ساطور بقسم الفاكهة، وهبة السماك بقسم الزينة، على أن يتم عمل ايميل خاص للمنصة وقناة على اليوتيوب.

وشدد على ضرورة التزام الجميع بأهداف المنصة، حتى تعم الفائدة وكذلك لو هناك اقتراحات سواء للتطوير أو للمشاركة أو اقتراح موضوعات تكون من خلال وكيل الكلية لخدمة المجتمع.

"زراعة الإسكندرية" تطلق أول منصة إلكترونية ثقافية لخدمة منتسبى الجامعة والمجتمع (صور)

"زراعة الإسكندرية" تطلق أول منصة إلكترونية ثقافية لخدمة منتسبى الجامعة والمجتمع (صور)

"زراعة الإسكندرية" تطلق أول منصة إلكترونية ثقافية لخدمة منتسبى الجامعة والمجتمع (صور)

"زراعة الإسكندرية" تطلق أول منصة إلكترونية ثقافية لخدمة منتسبى الجامعة والمجتمع (صور)