شكرا لقرائتكم خبر عن وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة بالغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، يرافقه مدير أمن البحر الأحمر اللواء سليمان شتا، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة بإدارة قوات الأمن بالغردقة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ69 في ذكرى الصمود والتضحية لرجال الشرطة من أجل الوطن، وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال الغاشم دفاعاً عن العزة والكرامة، في ملحمة الإسماعيلية الفدائية عام 1952، وشارك في الاحتفال اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بالبحر الأحمر.