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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، لقاءً مغلقاً لمناقشة مواد اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.

وشارك في المناقشات التي تناولت 18 مادة من القانون، أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، وشحاتة أحمد بحيري، رئيس شعبة المصدرين، ومدحت حبش رئيس شعبة مستخلصى الجمارك.

وتم خلال اللقاء مناقشة مواد اللائحة التنفيذية، وتحديد المواد التي يوجد عليها خلاف، وتحتاج إلى إعادة الصياغة، إضافة إلى المقترحات الخاصة بتعديل بعض المواد، والخروج بمجموعة من التوصيات اللازمة، لتقديمها إلى الجهات المعنية.

وكان أبرز المواد التي تمت مناقشتها، المادة رقم 19، والمادة رقم 22، والمادة رقم 35، والمادة 36، والمادة رقم 44، والمادة 47، والمادة 53، والمادة 63، والمادة 66، والمواد 70 و71 و72، إضافة إلى المواد 74 و104، و105، و107، و115، و118.

"تجارية الإسكندرية" تناقش 18 مادة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد (صور)

"تجارية الإسكندرية" تناقش 18 مادة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد (صور)

"تجارية الإسكندرية" تناقش 18 مادة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد (صور)

"تجارية الإسكندرية" تناقش 18 مادة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد (صور)

"تجارية الإسكندرية" تناقش 18 مادة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد (صور)

"تجارية الإسكندرية" تناقش 18 مادة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد (صور)

"تجارية الإسكندرية" تناقش 18 مادة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد (صور)