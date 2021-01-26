شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة سابا باشا» تبدأ سلسلة دورات تدريبية عن تغير المناخ وعيش الغراب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ كلية الزراعة بسابا باشا، في جامعة الإسكندرية، تنفيذ سلسلة من الدورات والندوات «أونلاين»، في تخصصات الكلية لخدمة طلاب الجامعة والمجتمع السكندرى، بدء من الأحد المقبل.

وقال الدكتور أحمد عبدالفتاح، عميد الكلية، إن هذه الدورات تعقد خلال إجازة نصف العام، من خلال أساتذة متخصصين، وتتضمن الدورات مجالات عديدة، منها طرق ووسائل إنتاج غذاء صحي آمن، وزراعة عيش الغراب، والتغيرات المناخية وتأثيرها على الإنتاج، وتربية وتغذية الأغنام، ومراقبة جودة وسلامة منتجات الألبان، والزراعة بدون تربة.

وأشارت الدكتورة إيمان عياد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الهدف من عقد الدورات هو إكساب الشباب مهارات ريادة الأعمال لتأهيلهم لسوق العمل وزيادة فرصهم في القيام بمشاريعهم الخاصة.