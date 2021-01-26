شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولتي تلاعب في المنشأ للتهرب من سداد مليون جنيه بـ «جمارك الدخيلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبط رجال الإدارة العامة للحركة بجمارك الدخيلة، برئاسة محمد السيد مبروك، بالتنسيق مع الإدارة العامة للوارد برئاسة مجدي الشهاوي، ومحمد عبدالله مدير عام اللوجستيات، محاولاتي تلاعب في المنشأ والقيمة للتهرب من سداد الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية.

كانت المحاولة الأولى أثناء قيام لجنة جمركية، بكشف مشمول البيان الجمركي رقم 814 لسنة 2021، وتلاحظ أن الصنف المقر عنه بالبيان الجمركي مستلزمات إنتاج عبارة عن أجزاء منشأت معدنية داخل ٢ حاوية، وأن المنشأ وفقاً للمستندات (فرنسا) وطلب صاحب الشأن تطبيق الإعفاء طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وتبين أن المنشأ مخالف للمستندات (تايوان والهند)، وأن هذا يستوجب تحصيل الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالكامل وأن صاحب الشأن أقر بمنشأ الإتحاد الأوروبي بغرض التخلص من الضرائب والرسوم الجمركية، وبلغ إجمالي الرسوم الجمركية والتعويضات المستحقة 597 ألف 110 جنيه .

والمحاولة الثانية كانت أثناء قيام لجنة جمركية بإجراءات التثمين لمشمول البيان الجمركي رقم 1803 لسنة 2021 والصنف الوارد وفقا للمستندات رولات فيبر جلاس منسوج تلاحظ تدني الأسعار بصورة كبيرة حيث أن السعر الوارد بالفاتورة 79 سنت للكيلو.

وعقب دراسة مستويات الأسعار لنفس الصنف والمنشأ وفقا لاتفاقية القيمة تبين أن متوسط الأسعار يبلغ 6 دولار للكيلو للأصناف الواردة من ذات المنشأ (الصين) وتم قبول القيمة بما يعادل 190530 دولار بدلا من قيمة الفاتورة المقر بها 38190 دولار، وبلغت الضرائب والرسوم المعرضة للضياع 481 ألف و128 جنيه .

وقرر السيد العوف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.